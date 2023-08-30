Мэр Екатеринбурга о скандале с участием спикера гордумы в антиазербайджанском мероприятии: раз Азербайджан направил ноту, значит решение Володина было неверным

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал скандал с участием председателя городской думы Игоря Володина, который 7 августа посетил мероприятие, направленное против территориальной целостности Азербайджана.
«Это его (Володина – ИФ) личное решение. Если оно выразилось нотой протеста (Азербайджана – ИФ), значит, не совсем верное решение было. Надо было консультироваться. У нас в этом плане все отработано очень жестко. Мы и с Министерством внешнеэкономческих связей, и с МИДом все наши действия согласовываем», - сказал Орлов порталу 66.ru.
Посольство Азербайджана в РФ 27 августа заявило, что проведение данного мероприятия направлено против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, а поступок Игоря Володина «пропагандирует сепаратизм». В связи с этим дипмиссия направила ноту протеста в МИД РФ.
Впоследствии перед послом Азербайджана извинился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выразивший надежду на разрешение конфликта. По информации источника издания «Коммерсант», после данного скандала Игорю Володину не дадут стать спикером городской думы в новом созыве.
Р.Ахмедов
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