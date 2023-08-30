Нефть ускорила рост

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти днем в среду на фоне опасений в отношении урагана "Идалия" и ситуации в Габоне.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 составляет $86,02 за баррель, что на $0,53 (0,62%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,56 (0,69%) и составили $81,72 за баррель.