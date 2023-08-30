Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8465 RUR   0.0177 GBR   2.1462 TRY   0.0641

Цена на нефть

29.08 $/bbl +/- WTI 81.16 +1.06 Brent 84,91 +1,04

ТЭК 30.08.2023 15:54

Нефть ускорила рост

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти днем в среду на фоне опасений в отношении урагана "Идалия" и ситуации в Габоне.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 составляет $86,02 за баррель, что на $0,53 (0,62%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,56 (0,69%) и составили $81,72 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть продолжает дорожать после роста накануне Нефть стабилизировалась Нефть перешла к росту Цены на нефть стабильны Нефть слабо дорожает после снижения на прошлой неделе Brent подорожала до $84,29 за баррель Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $84,4 за баррель Цены на нефть растут, но завершают неделю в минусе, Brent у $83,6 за баррель Нефть дешевеет после выхода данных по рынку труда США Нефть перешла к росту, Brent у $83,4 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az