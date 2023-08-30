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Дальнее зарубежье 30.08.2023 22:45

Visa и Mastercard намерены повысить комиссии для транзакций по картам

Операторы платежных систем Visa Inc. и Mastercard Inc. планируют повысить комиссии, взимаемые с ритейлеров при оплате их клиентами покупок с помощью банковских карт, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

Повышение комиссий Visa для онлайн-транзакций начнется в октябре, а в апреле оно коснется кредитных, дебетовых и предоплаченных карт. В случае Mastercard повышение также стартует в октябре.

Согласно оценкам отраслевой консалтинговой компании CMSPI, ежегодная сумма комиссий, выплачиваемых ритейлерами, в результате этого может увеличиться более чем на $500 млн.

Несмотря на то что размер комиссий устанавливается Visa и Mastercard, основную часть сборов получают банки, выпускающие эти карты. Хотя размер комиссий является незначительным, расходы ритейлеров на их уплату в последние годы выросли, поскольку все больше покупателей использует кредитные карты, для которых действует более высокая комиссия, чем для дебетовых.

Продавцы переносят по крайней мере часть этих расходов на потребителей, повышая цены. Малый бизнес зачастую предлагает скидки клиентам, которые оплачивают покупки дебетовыми картами или наличными.

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Тэги: США, ПЛАТЕЖИ, КАРТЫ, КОМИССИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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