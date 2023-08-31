Сунак одобрил отставку главы Минобороны Уоллеса

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг подал премьер-министру Риши Сунаку прошение об уходе с должности, и глава правительства принял отставку.
"После долгих размышлений я принял решение попросить о разрешении уйти в отставку (...) мне пора инвестировать в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности", - говорится в письме Уоллеса.
В ответном письме Сунак отметил, что "полностью понимает желание уйти в отставку" после того, как Уоллес восемь лет занимал различные министерские должности.
"Вы покидаете пост - с моей благодарностью и уважением", - написал премьер.
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