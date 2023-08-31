Арутюнян ушел в «отставку»

Карабахский сепаратист Араик Арутюнян подал в отставку.

"Это окончательное решение, которое я принял два дня тому назад, учитывая мои контакты со всеми внешними и внутренними акторами и широкой общественностью", - сообщил Арутюнян в соцсети.

Он отметил, что в четверг также "подписал указ" об "отставке" т.н. "госминистра" Гургена Нерсисяна.

Нерсисяна сменил Самвел Шахраманян.

Арутюнян заявил, что не намерен покидать Карабахский регион Азербайджана.