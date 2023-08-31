Военная интервенция в Нигер грозит новым миграционным кризисом

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что военное вмешательство в дела Нигера может вызвать очередной миграционный кризис, и призвал к мирному урегулированию ситуации в Нигере.

"Военное решение было бы катастрофой. Нам надо работать день за днем, чтобы найти дипломатическое решение", - приводят западные СМИ его слова по прибытии на неофициальный саммит министров обороны и иностранных дел стран ЕС в Толедо.

На вопрос журналистов по поводу того, не вызовет ли интервенция в Нигер новую волну миграции, министр ответил: "Да, конечно. Война в Нигере означала бы, что большее количество людей захочет покинуть эту страну".

Таяни также приветствовал предложение Алжира по решению кризиса в Нигере, которое предусматривает переход к "конституционному порядку" в стране в течение шести месяцев.

Ранее стало известно, что министры на саммите в Толедо обсуждают возможность введения санкций в отношении Нигера.

В преддверии встречи Европейская служба внешних действий (EEAS) распространила материал под названием "Неофициальный документ EEAS о возможных ограничительных мерах ЕС в связи с ситуацией в Нигере". В нем, в частности, говорится, что Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) направило главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю письмо с просьбой ввести санкции против лидеров военного переворота в Нигере.

"Министры подчеркнули готовность поддерживать решения проблем африканских стран, предложенные в Африке. Поэтому мы будем поддерживать ЭКОВАС", - заявил в свою очередь Боррель на пресс-конференции.

Ранее на текущей неделе Алжир выступил с инициативой о мирном урегулировании ситуации в Нигере. По словам главы алжирского МИД Ахмеда Аттафа, инициатива "устанавливает шестимесячный срок для достижения политического решения, гарантирующего возвращение к конституционному и демократическому порядку в Нигере".

Он также указал, что "многие страны, с которыми мы говорили, выступают против военного вмешательства". Аттаф ранее совершил поездку по ряду стран Западной Африки.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Тчиани ранее в августе пообещал вернуть власть гражданским властям не позже, чем за три года.