Цены на нефть ускорили рост

Нефть эталонных марок дорожает днем в четверг, Brent близка к тому, чтобы завершить в плюсе третий месяц подряд.
Стоимость октябрьских фьючерсов на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures к 15:41 в четверг составляет $86,55 за баррель, что на $0,69 (0,8%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Срок обращения контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые ноябрьские фьючерсы дорожают на $0,61 (0,72%), до $85,85 за баррель.
По итогам торгов в среду Brent повысилась в цене на 0,3% с начала августа. Июнь и июль международный бенчмарк также завершил в плюсе.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к указанному времени на $0,65 (0,8%), до $82,28 за баррель.
Накануне WTI, также показавшая рост по итогам предыдущих двух месяцев, зафиксировала снижение на 0,2% с начала августа.
Коммерческие запасы нефти в США за последние пять недель упали почти на 34 млн баррелей, отмечает старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич, чьи слова приводит MarketWatch.
Как пишет аналитик, американские резервы на данный момент лишь на 1,1% выше, чем на той же неделе в прошлом году, несмотря на изъятие более чем 100 млн баррелей, или 22%, из стратегического нефтяного резерва (SPR) за указанный период.
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