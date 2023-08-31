Генпрокуроры Азербайджана и Ливана обсудили нападение на азербайджанскую дипмиссию в Бейруте

Генеральные прокуроры Азербайджана и Ливана Кямран Алиев и Гассан Увейдат в ходе телефонного разговора в четверг обсудили нападение на посольство Азербайджана в Бейруте.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, в ходе разговора Алиев обратился к своему коллеге с просьбой, проведя всестороннее, полное и объективное расследования, «принять необходимые и неотложные меры по выявлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности».
Алиев также предложил помощь Азербайджана в расследовании.
«Стороны договорились координировать свои действия по данному вопросу», - подчеркивает ведомство.
Как сообщалось ранее, МИД Азербайджана в четверг сообщил, что около 50 человек армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, напали на дипмиссию страны. В частности, они нанесли удары по ограждению посольства и забросали административное здание дипмиссии бутылками с краской и взрывчатыми веществами.
После того как посольство связалось с ведомством, отвечающим за охрану дипмиссий, на место прибыли правоохранительные органы, однако "провокаторам удалось скрыться с места происшествия". В связи с этим актом вандализма в МИД Ливана была направлена нота азербайджанской стороны.
Р.Керимов
SOCAR и ADNOC обсудили сотрудничество в рамках разработки месторождения Абшерон
В Азербайджане ожидают роста в 4 раза годовой добычи газа с Абшерона – глава Минэнерго
Страны ЕС в I полугодии экспортировали в Азербайджан фармпродукции почти на 84 млн евро
Гурбанов назначен ректором DAU
Барселона признана лучшим городом мира для работы во время отпуска
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Продолжение конфликта в Судане грозит распадом страны
Военные в Нигере поручили полиции добиться высылки посла Франции из страны
ЕС призвал искать основанное на принципах правового государства решение кризиса в Габоне
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплата парковки стала быстрее с Bakcell
Будущее разведки и разработки: празднование 10-й юбилейной технической Каспийской конференции SPE в Баку, Азербайджан.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС