Генпрокуроры Азербайджана и Ливана обсудили нападение на азербайджанскую дипмиссию в Бейруте

Генеральные прокуроры Азербайджана и Ливана Кямран Алиев и Гассан Увейдат в ходе телефонного разговора в четверг обсудили нападение на посольство Азербайджана в Бейруте.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, в ходе разговора Алиев обратился к своему коллеге с просьбой, проведя всестороннее, полное и объективное расследования, «принять необходимые и неотложные меры по выявлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности».

Алиев также предложил помощь Азербайджана в расследовании.

«Стороны договорились координировать свои действия по данному вопросу», - подчеркивает ведомство.

Как сообщалось ранее, МИД Азербайджана в четверг сообщил, что около 50 человек армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, напали на дипмиссию страны. В частности, они нанесли удары по ограждению посольства и забросали административное здание дипмиссии бутылками с краской и взрывчатыми веществами.

После того как посольство связалось с ведомством, отвечающим за охрану дипмиссий, на место прибыли правоохранительные органы, однако "провокаторам удалось скрыться с места происшествия". В связи с этим актом вандализма в МИД Ливана была направлена нота азербайджанской стороны.

Р.Керимов