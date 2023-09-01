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СНГ 01.09.2023 10:01

Вопрос строительства АЭС в Казахстане будет вынесен на референдум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум, сроки будут определены позднее.

"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - сказал Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента в пятницу.

По его мнению, Казахстан, будучи одним из крупнейших производителей урана в мире, должен иметь "собственную атомную генерацию".

"Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона. Нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу", - добавил глава государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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