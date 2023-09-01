ВС Азербайджана в рамках ответных мер на армянскую провокацию на границе ведут огонь лишь по легитимным военным объектам ВС Армении

ВС Азербайджана в рамках ответных мер по предотвращению провокации армянских военных на границе обстреливают лишь легитимные военные объекты Армении, об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в министерстве обороны страны.

«Распространенная армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы представляют угрозу мирному населению Армении, не имеет никаких оснований. Подразделения ВС Азербайджана армии принимают необходимые меры по противодействию провокациям подразделений армянских вооруженных сил и ведут огонь только по законным военным целям», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Н.Аббасова