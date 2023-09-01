Буданов о контрнаступлении: ВСУ продвигаются вперед

ВСУ, Несмотря на некоторые замедления на фронте по ряду причин, движутся вперед, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Отвечая на вопрос, в какой точке войны сейчас находится страна, он сказал: "Мы приближаемся".
"Приближаемся и еще раз приближаемся. Да, есть определенные замедления. Иногда по субъективным причинам, иногда по объективным причинам. Это нормально, но мы двигаемся вперед. И даже то, что вы сейчас вспомнили - многие говорят "медленное наступление". Смотрите: сама формулировка, вы же сами говорите "медленное", но наступление. Это ведь не медленное отползание назад - это медленное наступление, но вперед", – заявил руководитель ГУР в интервью Наталье Мосейчук.
Говоря о возможности переговоров с РФ, Буданов удержался от прямого ответа на поставленный вопрос.
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