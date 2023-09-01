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Дальнее зарубежье 01.09.2023 22:54

Буданов о контрнаступлении: ВСУ продвигаются вперед

ВСУ, Несмотря на некоторые замедления на фронте по ряду причин, движутся вперед, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос, в какой точке войны сейчас находится страна, он сказал: "Мы приближаемся".

"Приближаемся и еще раз приближаемся. Да, есть определенные замедления. Иногда по субъективным причинам, иногда по объективным причинам. Это нормально, но мы двигаемся вперед. И даже то, что вы сейчас вспомнили - многие говорят "медленное наступление". Смотрите: сама формулировка, вы же сами говорите "медленное", но наступление. Это ведь не медленное отползание назад - это медленное наступление, но вперед", – заявил руководитель ГУР в интервью Наталье Мосейчук.

Говоря о возможности переговоров с РФ, Буданов удержался от прямого ответа на поставленный вопрос.

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Тэги: БУДАНОВ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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