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Дальнее зарубежье 02.09.2023 22:29

Глава Минобороны Польши заявил о планах сделать сухопутные войска страны к 2025г самыми сильными в Европе

К 2025 году сухопутные войска Польши станут самыми сильными в Европе, заявил министр обороны Мариуш Блащак.

"Нынешний план технической модернизации охватывает практически все виды военного оснащения, что в ближайшие годы выведет наши вооруженные силы в первую лигу мира. Уверяю вас, в случае, если Prawo i Sprawiedliwosc (правящая партия Польши - "ИФ-У") продолжит свою миссию после осенних выборов, в течение двух лет у нас будут самые сильные сухопутные войска в Европе", - сказал глава Минобороны Польши в интервью газете Nasz Dziennik.

По его словам, особое внимание уделяется усилению бронетанковых и мотострелковых войск за счет поставок новых танков Abrams и K2, а также боевых машин пехоты Borsuk. "Параллельно происходит расширение ракетных войск и артиллерии за счет приобретения самоходных гаубиц K9 и Krab, а также реактивных систем залпового огня Chunmoo и HIMARS. Интегрированная система ПВО создается практически с нуля", - добавил министр.

"Мой приоритет, чтобы войско польское было сильным и многочисленным, потому что оно является гарантом безопасности Польши", - заявил Блащак.

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Тэги: ПОЛЬША, ВОЙСКА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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