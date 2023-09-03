Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Сан-Марино Алессандро Скарано и Адель Тоннини по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Сан-Марино - Дня Республики, передаю наилучшие пожелания. В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сан-Марино - постоянного благополучия и процветания", - говорится в послании.
В.Алиев
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