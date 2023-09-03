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Дальнее зарубежье 03.09.2023 13:25

В Южной Корее оценили заявления КНДР об успехах при запусках ракет

Заявления Северной Кореи по успешности запусков стратегических крылатых ракет большой дальности, которые имитировали тактический ядерный удар, могли быть преувеличением, считает представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея. Об этом сообщает Yonhap.

"Согласно анализу, сделанное Севером сегодня утром заявление - преувеличение. Не все [запуски] были успешными", - добавил собеседник агентства.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), утром 2 сентября по местному времени были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности. Они включали в себя "боеголовки, которые имитировали ядерные ракеты".

В сети были распространены фотографии полета только одной ракеты. В рамках проводимых учений подразделение успешно справилось с поставленной задачей. Эти ракетам удалось пролететь по 8-образной траектории примерно 1,5 тыс. км. Они сдетонировали на высоте 150 м над островом.

В.Алиев

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Тэги: КНДР, ЮЖ/КОРЕЯ, РАКЕТЫ, ЗАПУСК, ОЦЕНКА

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