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Дальнее зарубежье 03.09.2023 17:05

Хакеры опубликовали секретные данные о военных объектах Британии

Хакеры опубликовали в интернете секретную информацию о военных и разведывательных объектах Великобритании. Об этом сообщает Mirror.

"Хакеры... слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах", - сказано в сообщении.

По данным издания, хакеры выложили в сеть тысячи страниц с данными, используя которые злоумышленники могут проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи.

Отмечается, что хакеры из группы LockBit похитили сведения о тюрьмах строго режима и военном объекте, который имеет "ключевое значение для киберзащиты" Британии.

В.Алиев

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ХАКЕРЫ, СЕКРЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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