Хакеры опубликовали секретные данные о военных объектах Британии

Хакеры опубликовали в интернете секретную информацию о военных и разведывательных объектах Великобритании. Об этом сообщает Mirror.

"Хакеры... слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах", - сказано в сообщении.

По данным издания, хакеры выложили в сеть тысячи страниц с данными, используя которые злоумышленники могут проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи.

Отмечается, что хакеры из группы LockBit похитили сведения о тюрьмах строго режима и военном объекте, который имеет "ключевое значение для киберзащиты" Британии.

В.Алиев