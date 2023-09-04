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Внешняя политика 04.09.2023 10:51

Первый вице-президент ЕБРР на этой неделе посетит Азербайджан

Первый вице-президент и руководитель группы обслуживания клиентов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юрген Ригтеринк в понедельник начинает недельный визит на Южный Кавказ, сообщили в понедельник в банке.

Там отметили, что он посетит Армению, Грузию и Азербайджан.

«Ригтеринк, которого будет сопровождать управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, встретится с правительственными чиновниками, руководителями центральных банков, бизнес-лидерами и представителями международных финансовых организаций в каждой стране», - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в Азербайджане первый вице-президент ЕБРР примет участие в запуске государственно-частного партнерства в области технического и профессионального образования и переподготовки кадров, организованного Госагентством профессионального образования, направленного на укрепление кадрового потенциала в пищевой промышленности.

Р.Керимов

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Тэги: ЕБРР, ЮЖКАВКАЗ, ВИЗИТ

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