Премьер Ливии проводил встречу с главой Моссада в 2022 году в Иордании

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба, предположительно, провел встречу с главой израильской разведслужбы "Моссад" Давидом Барнеа в Иордании в 2022 году с целью нормализации отношений, пишет в понедельник Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ.
По информации газеты, переговоры Дбейбы и Барнеа состоялись в иорданской столице Аммане в прошлом году. Они встречались, чтобы обсудить практические шаги для нормализации отношении между Ливией и Израилем. Практическую поддержку встречи осуществляли иорданские разведслужбы.
На минувшей неделе стало известно, что Дбейба отстранил от работы министра иностранных дел страны Наджлу Мангуш после того, как в Израиле распространили информацию о ее встрече с израильским коллегой Эли Коэном.
По данным агентства, в Ливии после этой информации прошли несколько акций уличных протестов в Триполи и ряде других городов.
Между Ливией и Израилем никогда не было дипломатических отношений.
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