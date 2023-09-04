AccessBank является членом международного Центра Микрофинансирования!

AccessBank, являющийся лидером микрофинансирования в Азербайджане, присоединился к рядам членов международного Центра Микрофинансирования (MFC).
В рамках партнерства с MFC "AccessBank" получает возможность делиться опытом в области микрофинансирования с другими членами данной организации, использовать международный опыт и применять полученные знания и навыки внутри банка.
Международный Центр Микрофинансирования является международной финансовой организацией, способствующей справедливости, инклюзивности, равенству и ответственному обслуживанию. MFC объединяет более 100 организаций в 36 странах Европы и Центральной Азии. В настоящее время члены организации предоставляют услуги микрофинансирования более чем 2 миллионам клиентам с низким доходом.
Дополнительная информация доступна по ссылке:
Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Бнк имеет 31 филиал, 14 из которых находятся в Баку, 17 – в регионах.
Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.
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