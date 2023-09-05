Нефть дешевеет, Brent у $88,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем во вторник на фоне укрепления доллара США.
Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:17 мск составляет $88,37 за баррель, что на 63 цента (0,71%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 26 центов (0,3%) и составили $85,29 за баррель.
Идекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,5% в ходе торгов во вторник. Это понижает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.
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