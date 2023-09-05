Нынешних ресурсов Африки может не хватить растущему населению континента - президент Египта

Темпы роста населения Африки грозят тем, что ресурсов континента перестанет хватать для удовлетворения нужд его жителей, заявил во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"На африканском континенте в течение нескольких лет мы достигнем отметки в 1,6 млрд человек. Африка изобильна ресурсами, но они не могут помочь всем", - приводит Arab news слова президента на первом Глобальном конгрессе по народонаселению, здравоохранению и развитию, который проходит с 5 по 8 сентября в Каире.
Он отметил, что в связи с неотложным характером этой проблемы конгресс необходимо проводить ежегодно.
По словам президента, число граждан Египта достигает 105 млн человек, и кроме них, в стране находятся еще 9 млн человек, однако египетскому правительству, в отличие от некоторых других стран, удается справляться с соответствующими вызовами. В то же время, уточнил ас-Сиси, за последние 75 лет соотношение между национальными ресурсами и ростом населения стало менее оптимальным, и это сказалось на здравоохранении и системе образования.
В свою очередь министр здравоохранения Египта Халид Абдель Гаффар подчеркнул, что демографический рост является наиболее серьезным вызовом для страны. Министр планирования и экономического развития Хала Эль-Саид отметила что, хотя коэффициент рождаемости снизился, однако за последние 10 лет население Египта приросло еще на 25 млн человек.
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