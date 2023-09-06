ООН сократит объем помощи Афганистану из-за недостатка средств

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявляет о катастрофическом недостатке финансирования: это приведет к сокращению оказания помощи миллионам жителей Афганистана.
"В сентябре этого года Всемирная продовольственная программа (ВПП) будет вынуждена лишить продовольственной помощи еще два миллиона голодающих в Афганистане. В дальнейшем, из-за огромного дефицита финансирования, ВПП сможет оказывать экстренную помощь только трем миллионам афганцев в месяц, в то время как общее число нуждающихся в этой стране приближается к пятнадцати миллионам", - говорится в заявлении.
Отмечается, что сокращение финансирования означает, что 1,4 миллиона беременных женщин, молодых матерей и их детей больше не получат специализированного питания, предназначенного для предотвращения недоедания. В ближайшие месяцы ВПП ожидает резкого увеличения числа обращений в центры питания, поскольку выживать в таких условиях детям становится все тяжелее.
"В условиях и без того высокого уровня голода и недоедания мы вынуждены выбирать между поддержкой недоедающих и голодающих, в результате чего миллионы семей вынуждены искать пропитание самостоятельно. С теми небольшими ресурсами, которые у нас остались, мы не в состоянии помогать всем людям, находящимся на грани полной нищеты", - заявил представитель ВПП ООН в Афганистане Сяо-Вей Ли.
В связи с резким ростом потребностей во всем мире ВПП ООН призвала правительства стран-доноров уделять приоритетное внимание финансированию гуманитарных операций.
Заявление было сделано в преддверии открывшейся в Нью-Йорке 78-й ежегодной сессии ГА ООН.
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