Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8252 RUR   0.0173 GBR   2.1378 TRY   0.0634

Цена на нефть

05.09 $/bbl +/- WTI 86.69 +0.76 Brent 90.04 +1.04

ТЭК 06.09.2023 16:12

Нефть ускорила снижение, Brent у $89,5 за баррель

Цены на нефть усилили снижение днем в среду, продолжая отдаляться от установленных накануне максимальных значений с ноября прошлого года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:36 в среду составляет $89,51 за баррель, что на $0,53 (0,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,39 (0,45%), до $86,3 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Продление сокращения добычи ОПЕК+ потребует повышения прогнозов для цен на нефть Цены на нефть стабильны после подъема накануне до максимумов с ноября, Brent выше $90 за баррель Цена Brent подскочила выше $90 за баррель Нефть дешевеет, Brent у $88,4 за баррель Нефть стабильна вблизи годовых максимумов Цены на нефть растут и завершают неделю подъемом Нефть продолжает слабо расти после скачка накануне Рост цен на нефть ускорился, Brent у $86,8 за баррель Цены на нефть ускорили рост Brent подорожала до $85,69 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az