Нефть ускорила снижение, Brent у $89,5 за баррель

Цены на нефть усилили снижение днем в среду, продолжая отдаляться от установленных накануне максимальных значений с ноября прошлого года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:36 в среду составляет $89,51 за баррель, что на $0,53 (0,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,39 (0,45%), до $86,3 за баррель.