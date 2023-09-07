Власти Азербайджана планируют к 2026г восстановить 15 населенных пунктов в Кяльбаджарском районе

Правительство Азербайджана планирует к 2026 году восстановить 15 населенных пунктов в Кяльбаджарском районе, сообщил первый заместитель председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Намик Гумметов.

«В 2023 году в Кяльбаджарском районе будут спроектированы еще 7 населенных пунктов (поселок Истису, села Гамышлы, Чайкенд, Надирханлы, Гылынджлы, Отаглы и Чыраг), в 2024 году - 4 села (Чяпли, Кешдек, Далгылынджлы и Иманбинаси). Планируется, что к 2026 году в районе в целом будет восстановлено 15 населенных пунктов, в том числе один город, один поселок и 13 сел», - сказал Гумметов во вторник в ходе заседания рабочей группы по вопросам градостроительства в городе Кяльбаджар.

Он также сообщил, что к 2026 году в Кяльбаджарском районе планируется построить и сдать в эксплуатацию 3,5 тыс. домов – около 2 тыс. частных жилых домов и 1,5 тыс. квартир.

«На первом этапе в дома, которые будут построены в городе Кяльбаджар, начиная с 2024 года, планируется переселить более 5 тыс. человек, в села и поселки – 8 тыс. человек», - добавил Гумметов.

Он добавил, что в рамках первого этапа работ по восстановлению населенных пунктов Кяльбаджарского района, рассчитанного на 2022-2026гг, поводятся соответствующие работы в селах Зар, ​​Заллар и Йаншаг.

Н.Аббасова