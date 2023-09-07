Президент Финляндии допустил присутствие войск США на территории республики

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) допускает присутствие войск США на территории республики на основе готовящегося с США соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA).
"Соглашение приведет, по крайней мере, к определенному присутствию США в Финляндии", - сказал он в четверг на встрече с политическими журналистами.
Комментируя готовящийся документ, он сказал: "Каким будет присутствие, пока не согласовано. Это может означать обучение американских солдат, хранение оружия или что-то еще".
По его словам, американские сенаторы и конгрессмены "ценят тот факт, что Финляндия сможет, в значительной части, поддерживать мир на своей границе с Россией самостоятельно, если это потребуется".
Ниинистё напомнил, что Финляндия, Швеция и Дания в настоящее время также ведут переговоры с США о заключении новых договоров о сотрудничестве в области обороны, а у Норвегии аналогичное соглашение уже есть.
Он считает, что Швеция нуждается в таком соглашении больше, чем Финляндия, потому что не является членом НАТО.
Президенты Саули Ниинистё и Джо Байден договорились углублять оборонное сотрудничестве в марте 2022 года.
Как заявил 10 августа порталу Yle главный переговорщик Финляндии по соглашению посол Микаэль Антелл (Mikael Antell), цель соглашения заключается в том, чтобы американские солдаты имели в своем распоряжении объекты и территории в Финляндии, например, для обучения, хранения оружия и обслуживания техники.
Американские войска будут присутствовать на ротационной основе, но Антелл не смог назвать их возможной даже приблизительной численности.
"До сих пор не согласовано, где будут размещены американские войска во время пребывания в Финляндии. Но если вы хотите угадать, Северная Финляндия будет неплохой догадкой", - сказал переговорщик.
Американские войска смогут перемещаться в любую точку Финляндии по суше, морю и воздуху. Учения финляндских и американских солдат смогут проводиться в разных частях Финляндии.
Вооруженным силам США, скорее всего, будет предоставлен доступ как минимум к одному аэропорту и порту, а также к тренировочной зоне.
Азербайджан передал Армении троих футболистов, арестованных на 10 дней
Братислава и Баку могут создать СП в сфере оборонпрома
Алиев и первый вице-президент ЕБРР обсудили сотрудничество Азербайджана и банка
Большинство стран ЕС против продления ограничений на агроторговлю с Украиной
ПЭК открыл первый филиал в Азербайджане
Уголовное дело по нападению на инкассаторов в гипермаркете Bravo направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям
Азербайджан единственный из стран Южного Кавказа вновь попал в рейтинг лучших стран мира по версии US News & World Report
Японская ракета вывела на орбиту рентгеновский телескопом и лунный посадочный модуль
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не пропустите осеннее предложение от Yelo Bank
Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar!
Kapital Bank открыл Центр для малого и среднего бизнеса «Белый город»
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС