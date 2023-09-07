Байрамов рассказал Ховаеву об участившихся военно-политических провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу со спецпредставителем министра иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов обратил внимание на то, что заявления, риторика и провокации Армении, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, наносят вред усилиям и инициативам, направленным на установление прочного мира в регионе. Кроме этого, министр подчеркнул недопустимость вмешательства Армении во внутренние дела Азербайджана.

Глава МИД подчеркнул, что отказ армянских жителей Карабахского региона Азербайджана от использования дороги Агдам-Ханкенди на фоне необоснованных заявлений Армении о «напряженной гуманитарной ситуации» и «блокаде» в регионе носит не гуманитарный, а наоборот политический характер.

В связи с этим отмечена важность осуждения международным сообществом подобных шагов в условиях участившихся военно-политических провокаций со стороны Армении против Азербайджана.

«В ходе встречи стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде