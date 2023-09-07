Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8221 RUR   0.0173 GBR   2.1247 TRY   0.0634

Цена на нефть

06.09 $/bbl +/- WTI 87.54 +0.85 Brent 90.60 +0.56

Внешняя политика 07.09.2023 20:37

Байрамов рассказал Ховаеву об участившихся военно-политических провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу со спецпредставителем министра иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов обратил внимание на то, что заявления, риторика и провокации Армении, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, наносят вред усилиям и инициативам, направленным на установление прочного мира в регионе. Кроме этого, министр подчеркнул недопустимость вмешательства Армении во внутренние дела Азербайджана.

Глава МИД подчеркнул, что отказ армянских жителей Карабахского региона Азербайджана от использования дороги Агдам-Ханкенди на фоне необоснованных заявлений Армении о «напряженной гуманитарной ситуации» и «блокаде» в регионе носит не гуманитарный, а наоборот политический характер.

В связи с этим отмечена важность осуждения международным сообществом подобных шагов в условиях участившихся военно-политических провокаций со стороны Армении против Азербайджана.

«В ходе встречи стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, ХОВАЕВ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях Армении

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az