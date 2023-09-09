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Дальнее зарубежье 09.09.2023 21:30

ЕС примет участие в реализации экономического коридора Индия- Ближний Восток - Европа и Трансафриканского коридора

Еврокомиссия (ЕК) объявила в субботу, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям (PGII) участвовали в запуске двух флагманских проектов.

В коммюнике ЕК сообщается, что в субботу ЕС, США, Индия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение об экономическом коридоре Индия - Ближний Восток - Европа, который "свяжет три региона посредством современной инфраструктуры связи, помогая вывести экономические отношения между ними на новый уровень и обеспечивая улучшенный доступ к товарам, энергии и данным для граждан и предприятий".

В документе объясняется, что проект призван интегрировать железнодорожные линии и портовые соединения из Индии в Европу через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, что приведет к более плавному и быстрому транзиту товаров. Предусмотрено развивать энергетическую инфраструктуру и обеспечивать производство и транспортировку зеленого водорода всем партнерам, а также укрепить телекоммуникации и передачу данных благодаря новому подводному кабелю, соединяющему регион.

Второй проект - Трансафриканский коридор - улучшит транспортное сообщение провинции Катанга в Демократической Республике Конго (ДРК) и так называемого медного пояса в Замбии с портом Лобиту в Анголе.

Этот коридор, как ожидается, "поможет стимулировать инвестиции в местные производственно-сбытовые цепочки для преобразования добываемого сырья, доступа к мировым рынкам для продукции из этих регионов и расширения возможностей мобильности для граждан".

Для реализации этого коридора ЕС объединит усилия с США, о чем стороны сделали в субботу отдельное совместное заявление.

В Брюсселе расценивают эти проекты как "наглядную иллюстрацию глубокой приверженности ЕС укреплению критически важной инфраструктуры по всему миру". "Они представляют собой дальнейший шаг в процессе PGII, начатом в прошлом году председателем (ЕК) фон дер Ляйен, президентом Байденом и президентом Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали. Со своей флагманской программой Global Gateway ЕС является ключевым игроком в PGII", - отмечают в Европейской комиссии.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ИНДИЯ, БЛИЖВОСТОК, ПРОЕКТЫ

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