Двое служащих в британском парламенте арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР

Сотрудники контртеррористического управления лондонской полиции ведут расследование дела в отношении двух служащих парламента Великобритании, которых обвиняют в шпионаже в пользу Китая, сообщают британские СМИ.
Оба подозреваемых были арестованы в соответствии с Законом о государственной тайне.
Один из предполагаемых шпионов имел связи с несколькими высокопоставленными членами парламента, включая замминистра внутренних дел по вопросам безопасности Тома Тугендхата и председателя комитета парламента по иностранным делам Алисию Керн. В сферу деятельности подозреваемого входили вопросы внешней политики, в частности, в отношении Китая, отмечается в сообщениях.
The Guardian напоминает, что "аресты произошли чуть более чем через неделю после того, как министр иностранных дел Джеймс Клеверли посетил Пекин". Он настаивал на том, что Великобритания будет стремиться к "прагматичным" отношениям с Китаем для решения основных глобальных проблем.
Издание пишет, что бывший лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит, известный своими резкими критическими заявлениями в адрес Китая, в связи с арестами предупредил об "усиливающейся китайской угрозе" при председателе КНР Си Цзиньпине.
«Президентские выборы» в Ханкенди не имеют правовой основы - Генсек Совета Европы
МИД Азербайджана выразил признательность странам и организациям, осудившим «выборы» в Карабахе
Пресечена очередная провокация армянских сепаратистов в Физулинском направлении
Стало известно, сколько газа удалось накопить ЕС
Covestro может начать переговоры с ADNOC, готовой предложить за нее 11,6 млрд евро
Новый налог на доходы банков в Казахстане вряд ли заставит их активнее кредитовать бизнес - Fitch
Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 300 человек
Азерсу привлекло израильскую Mekorot Water Company в качестве техконсультанта по проекту опреснения морской воды
Азербайджан планирует привлечь частные инвестиции в сферу здравоохранения – Мусаев
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завершилась летняя программа стажировок Yelo Bank
"Nar" оказал поддержку образованию: награждены абитуриенты набравшие самые высокие баллы
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС