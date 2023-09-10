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Дальнее зарубежье 10.09.2023 11:50

Двое служащих в британском парламенте арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР

Сотрудники контртеррористического управления лондонской полиции ведут расследование дела в отношении двух служащих парламента Великобритании, которых обвиняют в шпионаже в пользу Китая, сообщают британские СМИ.

Оба подозреваемых были арестованы в соответствии с Законом о государственной тайне.

Один из предполагаемых шпионов имел связи с несколькими высокопоставленными членами парламента, включая замминистра внутренних дел по вопросам безопасности Тома Тугендхата и председателя комитета парламента по иностранным делам Алисию Керн. В сферу деятельности подозреваемого входили вопросы внешней политики, в частности, в отношении Китая, отмечается в сообщениях.

The Guardian напоминает, что "аресты произошли чуть более чем через неделю после того, как министр иностранных дел Джеймс Клеверли посетил Пекин". Он настаивал на том, что Великобритания будет стремиться к "прагматичным" отношениям с Китаем для решения основных глобальных проблем.

Издание пишет, что бывший лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит, известный своими резкими критическими заявлениями в адрес Китая, в связи с арестами предупредил об "усиливающейся китайской угрозе" при председателе КНР Си Цзиньпине.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРАЛМЕНТ, ШПИОНАЖ, АРЕСТ

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