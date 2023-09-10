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10.09.2023 18:50

Глава МИД Украины раскритиковал действия Запада по трибуналу и конфискации активов России

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал западные власти из-за отсутствия прогресса в создании трибунала для расследования «преступлений» Российской Федерации и передачи Киеву замороженных активов. Об этом пишет Barrons со ссылкой на AFP.

«Мы находимся в некотором тупике по обоим вопросам, по первому у нас есть разногласия, а по второму явно не хватает воли», — сказал он.

По мнению Кулебы, «большая семерка» поддерживает гибридный трибунал, который основывался бы на украинской судебной системе, но это не устраивает Украину, так как это не позволит «лишить высшее российское руководство неприкосновенности».

Кроме того, он заявил, что Киев настаивает на том, чтобы Украине передали замороженные активы России.

«Спустя полтора года я все еще слышу из Европы и Америки: мы работаем над этим», — заключил Кулеба.

В.Алиев

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