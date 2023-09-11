Пожертвуй для образования и сделай мир лучше!

Фонд «Red Hearts», который вносит свою важную лепту в жизнь нашего общества, запустил очередную кампанию «Onu oxut» («Пожертвуй для образования»). Фонд предоставляет стипендии студентам из социально уязвимых групп населения за счет средств, собранных благодаря благотворительной акции, проводимой в рамках «Образовательной стипендиальной программы Red Hearts»: https://bit.ly/rhttqv.

В 2023-2024 учебном году студенты, поступившие в высшие учебные заведения с 600 баллами и выше, смогут получить образование за счет пожертвований неравнодушных людей. На данный момент в фонд «Red Hearts» обратились более 20 студентов, желающих воспользоваться акцией.

Чтобы присоединиться к акции и обеспечить светлое будущее нашей молодежи достаточно сделать пожертвование через сайт фонда https://bit.ly/rhttq, терминалы Kapital Bank, а также через мобильное приложение Birbank.

Следует отметить, что в прошлом учебном году за поддержкой в фонд «Red Hearts» обратились 26 студентов. В рамках акции за счет пожертвований было собрано 43 590 манатов. К проекту также присоединились 16 доноров. При их поддержке 11 студентам была оплачено обучение на сумму 21 990 манатов, а 15 студентам предоставлена ​​стипендия на сумму 21 600 манатов сроком на 10 месяцев.

Образование — основа успешного будущего, образованного общества и более прекрасного мира. Вы также можете присоединиться к проекту «Пожертвуй ради образования» и воплотить в жизнь мечты множества молодых людей. Мы приглашаем вас сделать пожертвование, ведь за добрые дела нам воздается.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.