Безработица в Турции в июле упала до минимума с 2014 года

Безработица в Турции в июле опустилась до 9,4% по сравнению с 9,6% в предыдущий месяц, по данным статинститута страны.
Это минимальный уровень с января 2014 года.
Число безработных в июле уменьшилось на 38 тыс. - до 3,291 млн человек. Количество занятых выросло на 318 тыс. и достигло 31,671 млн.
Безработица среди мужчин составляла 7,6%, среди женщин - 12,9%. Показатель среди молодежи (людей в возрасте от 15 до 24 лет) равнялся 18%.
Доля участия населения в рабочей силе повысилась до 53,4% с 53% в июне.
Между тем объем промышленного производства в стране в июле увеличился на 7,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщил статинститут. Это максимальный скачок показателя с июня 2022 года, отмечает Trading Economics.
При этом промпроизводство в июле относительно предыдущего месяца снизилось на 0,4%.
Курс турецкой нацвалюты в ходе торгов в понедельник составляет 26,872 лиры за $1 против 26,845 лиры на закрытие предыдущих торгов.
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