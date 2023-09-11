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Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Транспорт и связь 11.09.2023 15:29

Нефть слабо дешевеет, Brent у $90,5 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник, корректируясь после подъема на прошлой неделе на новостях о продлении добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией до конца текущего года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 составляет $90,46 за баррель, что на $0,19 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,42 (0,48%), до $87,09 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.

За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI - почти на 10%, в результате сейчас технические индикаторы говорят о перепроданности контрактов.

Тем не менее, эксперты отмечают, что "бычьи" факторы на рынке превалируют.

"Фокус внимания рынка сместился на потенциальные сложности с предложением нефти, учитывая продление добровольного сокращения добычи, о котором объявили Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе, - отмечают эксперты Sevens Report. - Рынок больше не смотрит на риски снижения спроса, связанные с рецессией".

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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