Нефть слабо дешевеет, Brent у $90,5 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник, корректируясь после подъема на прошлой неделе на новостях о продлении добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией до конца текущего года.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 составляет $90,46 за баррель, что на $0,19 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,42 (0,48%), до $87,09 за баррель.
На прошлой неделе Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.
За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI - почти на 10%, в результате сейчас технические индикаторы говорят о перепроданности контрактов.
Тем не менее, эксперты отмечают, что "бычьи" факторы на рынке превалируют.
"Фокус внимания рынка сместился на потенциальные сложности с предложением нефти, учитывая продление добровольного сокращения добычи, о котором объявили Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе, - отмечают эксперты Sevens Report. - Рынок больше не смотрит на риски снижения спроса, связанные с рецессией".
Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.
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