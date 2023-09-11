Главы Генштабов Азербайджана и Турции обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары

Первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев в понедельник в Анкаре провел встречу с турецким коллегой Метином Гюраком. «Велиев на встрече проинформировал коллегу о проделанной в Азербайджане работе в направлении адаптации армии к турецкой модели согласно поручению президента Азербайджана», - отмечает Минобороны Азербайджана. Стороны также обменялись мнениями о перспективах военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и ряде вопросов, представляющих взаимный интерес. Х.Насирзаде

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