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Внешняя политика 11.09.2023 17:41

Главы Генштабов Азербайджана и Турции обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары

Первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев в понедельник в Анкаре провел встречу с турецким коллегой Метином Гюраком.

«Велиев на встрече проинформировал коллегу о проделанной в Азербайджане работе в направлении адаптации армии к турецкой модели согласно поручению президента Азербайджана», - отмечает Минобороны Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и ряде вопросов, представляющих взаимный интерес.

Х.Насирзаде

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Тэги: ВЕЛИЕВ, ГЮРАК, ВСТРЕЧА

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