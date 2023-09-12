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JM Smucker покупает производителя выпечки Hostess за $4 млрд

Американский производитель продуктов питания J.M. Smucker Co. приобретет компанию Hostess Brands (SPB: TWNK), специализирующуюся на производстве выпечки, за $4 млрд, говорится в пресс-релизе Smucker.

Smucker была создана в 1897 году в штате Огайо. Основные направления деятельности компании - производство варенья, конфитюра, сиропов и арахисового масла. Производитель выпускает такие товары, как кофе Folgers и Cafe Bustelo, арахисовое масло Jif, а также корма для собак Milk-Bone.

Ранее Smucker неоднократно заключала сделки для расширения своего портфеля. Так, в 2015 году компания вышла на рынок кормов для домашних животных, купив производителя Big Heart Pet Brands за $3,2 млрд, а в 2018 году, после приобретения компании Ainsworth Pet Nutrition за $1,7 млрд, укрепила свои позиции на этом рынке.

На прошлой неделе в рамках отраслевой конференции представители Smucker заявили, что компания заинтересована в дальнейшей диверсификации портфеля путем поглощения различных производителей продуктов питания.

Hostess была основана в 1930 году и выпускает печенье Twinkies, шоколадные пирожные Ho-Hos и Ding Dongs, а также сладости без добавления сахара.

За последние пять лет акции Hostess подорожали более чем в два раза, значительно опередив темпы роста индекса S&P 500 и динамику котировок многих других крупных продовольственных компаний.

На фоне новостей о сделке ценные бумаги Smucker дешевеют на 7,3%, в то время как акции Hostess прибавляют в цене 18,9% в ходе предварительных торгов в понедельник.

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Тэги: США, ПРОДУКТЫ, КОМПАНИЯ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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