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Цена на нефть

11.09 $/bbl +/- WTI 87.29 -0.22 Brent 90.64 -0.01

ТЭК 12.09.2023 15:58

Нефть ускорила рост, Brent у $91,3 за баррель

Цены на нефть продолжают расти днем во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 составляет $91,25 за баррель, что на $0,61 (0,67%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на сорт WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,71 (0,81%), до $88 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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