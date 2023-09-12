Нефть ускорила рост, Brent у $91,3 за баррель

Цены на нефть продолжают расти днем во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 составляет $91,25 за баррель, что на $0,61 (0,67%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на сорт WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,71 (0,81%), до $88 за баррель.
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