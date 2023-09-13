Багери заверил Гасанова, что Иран не стягивает военную технику на границе с Азербайджаном

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенантом Мохаммедом Хосейном Багери.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана, стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности.

«Багери подчеркнул, что распространяемая некоторыми силами ложная информация о том, что Иран стягивает живую силу и военную технику на границе с Азербайджаном и проводит различные учения не имеет под собой реальной основы. Он отметил, что распространение такой информации преследует цель нанести ущерб дружбе и добрососедским отношениям, существующим между нашими странами», - отмечается в информации.

В ходе телефонного разговора Гасанов и Багери также обсудили перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

Х.Насирзаде