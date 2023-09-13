Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8281 RUR   0.018 GBR   2.1245 TRY   0.0632

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 88.84 +1.55 Brent 92.06 +1.42

ТЭК 13.09.2023 16:33

Нефть ускорила рост, Brent у $92,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в среду после выхода ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) в преддверии публикации официальных данных о нефтяных запасах в США.

Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 15:47 торгуются на уровне $92,54 за баррель, что на $0,48 (на 0,52%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


ОПЕК+ в августе отставала от плана по добыче нефти на 3,59 млн б/с - МЭА МЭА: Мировой рынок нефти стал дефицитным, НПЗ едва справляются с запросом рынка Нефть продолжает дорожать, цена Brent - около $92,3 за баррель Цена Brent поднялась выше $92 за баррель впервые с ноября 2022 года ОПЕК третий месяц подряд сохраняет оценки роста спроса на нефть в 2023 и 2024гг Нефть ускорила рост, Brent у $91,3 за баррель Цены на нефть растут, Brent подорожала до $91 за баррель Нефть слабо дешевеет, Brent у $90,5 за баррель Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе, Brent - $90,77 за баррель Нефть перешла к росту и завершает неделю в плюсе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az