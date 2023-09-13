Нефть ускорила рост, Brent у $92,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в среду после выхода ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) в преддверии публикации официальных данных о нефтяных запасах в США.
Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 15:47 торгуются на уровне $92,54 за баррель, что на $0,48 (на 0,52%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
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