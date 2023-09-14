До конца года в Польшу поступит 12 южнокорейских истребителей FA-50, в следующем году - 32 американских F-35, сообщил в четверг министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Заказано 48 FA-50, 12 из этих самолетов будут поставлены в этом году, некоторые из них уже находятся в распоряжении Военно-воздушных сил Польши, но этого еще недостаточно", - сказал Блащак в эфире регионального радио Мазовецкого воеводства, его цитирует агентство PAP.
Глава Минобороны Польши добавил, что также "заказано 32 самолета F-35, первые экземпляры которых будут переданы польским пилотам в следующем году".
Он напомнил, что Польша, в частности, уже имеет 48 легких истребителей F-16.
"Нам нужны еще как минимум две эскадрильи многоцелевых самолетов. Какие это будут самолеты - мы работаем над деталями", - подчеркнул Блащак.
FA-50 Fighting Eagle - легкий двухместный южнокорейский боевой самолет. Его основное вооружение - 20-мм пушка, также FA-50 может нести широкий диапазон бортового вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, ракеты класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick, а также несколько различных типов авиабомб.
F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков, разработанное американской корпорацией Lockheed Martin, эти самолеты, в частности, способны нести ядерное оружие.
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