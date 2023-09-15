Китай и Венесуэла повысили уровень отношений

Китай и Венесуэла приняли решение повысить уровень двухсторонних отношений до всепогодного стратегического партнерства (одна из принятых в международных отношениях КНР градаций - ИФ), говорится в совместном коммюнике сторон по итогам пребывания и переговоров венесуэльского президента Николаса Мадуро в КНР.

"Основываясь на общем стремлении повысить уровень двусторонних отношений и дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами в различных областях, а также принимая во внимание глубокие изменения в текущей международной и региональной ситуации, обе стороны единогласно приняли решение перевести китайско-российские отношения на уровень всепогодного стратегического партнерства", - говорится в тесте коммюнике, опубликованном китайским МИД.

С 2014 года эти отношения характеризовались как отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.

В документе подчеркивается, что Венесуэла "подтвердила свою твердую позицию соблюдения принципа "одного Китая", признает, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории.

Обе стороны "договорились решительно выступать против любых внешних сил, вмешивающихся в их внутренние дела под любым предлогом, и выступать против любых сил, использующих Тайвань, Гонконг, Синьцзян, Тибет, Южно-Китайское море, права человека и другие вопросы для вмешательства во внутренние дела Китая".

В коммюнике отмечается, что Венесуэла подтвердила свою заинтересованность в присоединении к странам БРИКС. Китай приветствует ее готовность и поддерживает усилия по достижению этой цели.

Стороны подчеркнули, что "незаконные принудительные односторонние санкции серьезно нарушают основные принципы международного права".

Они также "согласились с тем, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования украинского кризиса и призвали как можно большее число стран содействовать политическому урегулированию на Украине".