Глав МИД Южной Кореи не исключил введение антироссийских санкций в случае оружейных сделок между РФ и КНДР

Южная Корея допускает принятие в отношении России различных мер, в том числе санкций, в случае заключения РФ и КНДР оружейных сделок заявил южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин, сообщает агентство "Ренхап".

"Мы рассматриваем все возможные меры", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Сеул введение санкций как против Северной Кореи, так и против России.

"Достижение Северной Кореей любого соглашения, связанного с торговлей оружием с Россией по результатам саммита их руководителей, стало бы чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове", - подчеркнул дипломат.

Пак Чин добавил, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием, между Северной Кореей и Россией стало бы нарушением соответствующих резолюций СБ ООН в отношении Пхеньяна.

"Правительство делает строгое предупреждение и настоятельно призывает не допускать подобных действий", - сказал министр.

Ранее обеспокоенность по поводу возможного военного сотрудничества между КНДР и Россией, выразил южнокорейский премьер-министр Хан Док Су.