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Дальнее зарубежье 16.09.2023 21:00

Президенты Австрии и Словении не смогли вылететь на заседание Генассамблеи ООН из-за поломки самолёта

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и президент Словении Наташа Пирц-Мусар прибыли на заседании Генассамблеи ООН с опозданием. Главы государств не смогли вылететь вовремя из-за поломки самолёта.

Издание Krone пишет, что технические проблемы возникли у самолёта Austrian Airlines. Замену ему сразу найти не смогли, поэтому президенты двух государств прибыли на 78-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с опозданием.

В.Алиев

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Тэги: АВСТРИЯ, СЛОВЕНИЯ, САМОЛЕТ, ПОЛОМКА, ООН

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