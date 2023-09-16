Президенты Австрии и Словении не смогли вылететь на заседание Генассамблеи ООН из-за поломки самолёта

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и президент Словении Наташа Пирц-Мусар прибыли на заседании Генассамблеи ООН с опозданием. Главы государств не смогли вылететь вовремя из-за поломки самолёта. Издание Krone пишет, что технические проблемы возникли у самолёта Austrian Airlines. Замену ему сразу найти не смогли, поэтому президенты двух государств прибыли на 78-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с опозданием. В.Алиев

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