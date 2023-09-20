Президент Южной Кореи обсудил с генсеком ООН ситуацию с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем на "полях" Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает "Ренхап" со ссылкой на администрацию президента.
"Президент сказал, что он рассчитывает на продолжение сотрудничества с ООН, чтобы предотвратить провокации Северной Кореи и практически улучшить ситуацию с правами человека в Северной Корее", - говорится в сообщении администрации.
В разговоре с генсеком ООН Юн Сок Ель заявил о приверженности Южной Кореи выполнению "ответственной роли", соответствующей ее международному статусу. Он подчеркнул желание Южной Кореи активно содействовать миру в международном сообществе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2024 по 2025 год, а также поделился планами по содействию восстановлению мира на Украине.
В свою очередь Гутерриш поблагодарил правительство Южной Кореи за его деятельность и вклад в ООН.
Он также подтвердил приверженность ООН совместной работе по денуклеаризации Северной Кореи и улучшению условий в области прав человека в этой стране.
Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании армянских боевых позиций, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций РЭБ в Карабахе
Алиев назвал Блинкену условия, при которых Азербайджан остановит антитеррористические мероприятия в Карабахе
Байрамов заявил Шмид, что провокации Армении ставят под угрозу мирный процесс Баку и Еревана
Glencore вышел из акционерного капитала Русснефти еще в 2022г
Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире
АБР рост ВВП Азербайджана в 2023г прогнозирует на уровне 2,2%, в 2024г – 2,6%
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
В Азербайджане ограничили доступ к TikTok
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС