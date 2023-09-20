В Кыргызстане началась конференция СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом

В Кыргызстане стартовала первая конференция Содружества Независимых Государств (СНГ) по борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает корреспондент "Интерфакса".

Международная конференция по борьбе с терроризмом и экстремизмом проходит в Бишкеке в рамках председательства Кыргызстана в СНГ. Организаторами мероприятия выступили Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии и Антитеррористический центр (АТЦ) государств-участников СНГ.

В конференции участвуют представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, представители государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - Индии, Ирана, КНР, Пакистана, а также представители Секретариата и Объединенного штаба Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

По данным пресс-службы ГКНБ Кыргызстана, участники конференции планируют обменяться национальным опытом по противодействию терроризму и экстремизму, обсудят состояние научного обеспечения и международного контртеррористического сотрудничества, а также технологии противодействия терроризму и экстремизму на пространстве СНГ.