В Кремле ожидают согласования сроков телефонного разговора Путина и Пашиняна

В Кремле ожидают согласования сроков телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, будет ли аналогичный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он ответил: "Пока нет, контакты продолжаются на рабочем уровне. При необходимости такой разговор, конечно же, тоже сможет состояться".