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Регион 20.09.2023 13:13

В Кремле ожидают согласования сроков телефонного разговора Путина и Пашиняна

В Кремле ожидают согласования сроков телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, будет ли аналогичный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он ответил: "Пока нет, контакты продолжаются на рабочем уровне. При необходимости такой разговор, конечно же, тоже сможет состояться".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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