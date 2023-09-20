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Дальнее зарубежье 20.09.2023 23:55

Цены на услуги Uber в ЕС могут вырасти на 40% из-за изменений в трудовом законодательстве

Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги такси и доставки еды, может повысить цены на 40%, если Евросоюз (ЕС) примет новую директиву, касающуюся статуса самозанятых, сообщает Financial Times.

В соответствии с законопроектом водители такси и курьеры фактически станут наемными работниками и получат такие же трудовые права и льготы, например, гарантированный минимальный уровень оплаты труда и возможность взять отпуск по уходу за ребенком.

Помимо повышения цен для конечных потребителей, принятие нового законодательного акта также приведет к сокращению 50-70% таксистов и доставщиков в Uber и прекращению деятельности сервиса в сотнях из 3 тыс. городов ЕС, в которых агрегатор представлен в настоящее время, заявила руководитель профильного европейского подразделения Uber Анабель Диас.

Условия занятости водителей и курьеров при этом ужесточатся: они должны будут регулярно принимать любые заказы без возможности выбора, а также начинать и заканчивать рабочий день в строго установленное время. Кроме того, они больше не смогут параллельно работать с другими аналогичными сервисами, отмечает Диас.

В Uber уже призвали законодателей ввести дополнительные правила, которые позволят сохранить за самозанятыми преимущества гибкого трудового режима, однако официальная позиция ЕС на данный момент остается неизменной.

"Если платформа де-факто является работодателем, занятые в ее деятельности люди должны иметь те же права и пользоваться той же защитой, что и штатные сотрудники", - подчеркнул комиссар Евросоюза по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит.

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Тэги: ЕС, UBER, ТРУД, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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