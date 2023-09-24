На территории незаконно действующей компании Base Metals в Кяльбаджаре обнаружены боеприпасы

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обнаружении боеприпасов на территории незаконно действующей компании Base Metals в Кяльбаджаре.
"Было установлено, что здания, принадлежащие компании Base Metals, которая уже много лет занималась незаконной деятельностью на медно-молибденовом месторождении "Демирли" в Кяльбаджарском районе, использовались в военных целях", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Минобороны отметило, что при осмотре территории на складе, созданном на объектах указанной компании, было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов.
В.Алиев
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