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Карабах 24.09.2023 21:34

Ханкенди подключен к энергосистеме Азербайджана

Администрация президента Азербайджана сообщила, что город Ханкенди (Карабахский район страны) отключен от энергосистемы Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана.

Данный процесс осуществлен в рамках договоренностей, достигнутых в Евлахе 21 сентября, подчеркнула Администрация.

По информации Администрации, в настоящее время в Ханкенди уже подается электроэнергия из энергосистемы Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ХАНКЕНДИ, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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