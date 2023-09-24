Ханкенди подключен к энергосистеме Азербайджана

Администрация президента Азербайджана сообщила, что город Ханкенди (Карабахский район страны) отключен от энергосистемы Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана. Данный процесс осуществлен в рамках договоренностей, достигнутых в Евлахе 21 сентября, подчеркнула Администрация. По информации Администрации, в настоящее время в Ханкенди уже подается электроэнергия из энергосистемы Азербайджана. Р.Ахмедов

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