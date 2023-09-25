Сын экс-президента Кочаряна арестован в Армении

Суд в Ереване арестовал на один месяц сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона.

"Левон Кочарян арестован решением судьи на один месяц", - сообщил его адвокат Александр Кочубаев в соцсетях.

Судебное заседание по делу Кочаряна началось вечером в минувшее воскресенье и завершилось утром в понедельник.

Как сообщалось, следственный комитет Армении обвинил пострадавшего от полицейских в ходе акций протеста 22 сентября Левона в избиении четыре правоохранителей.