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Регион 25.09.2023 09:46

Сын экс-президента Кочаряна арестован в Армении

Суд в Ереване арестовал на один месяц сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона.

"Левон Кочарян арестован решением судьи на один месяц", - сообщил его адвокат Александр Кочубаев в соцсетях.

Судебное заседание по делу Кочаряна началось вечером в минувшее воскресенье и завершилось утром в понедельник.

Как сообщалось, следственный комитет Армении обвинил пострадавшего от полицейских в ходе акций протеста 22 сентября Левона в избиении четыре правоохранителей.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СЫН, АРЕСТ


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