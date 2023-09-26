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Карабах 26.09.2023 08:24

Власти Азербайджана отправили медикаменты для лечения пострадавших при взрыве на АЗС в Ханкенди

Центральные органы власти Азербайджана отправили медицинскую помощь для лечения пострадавших при взрыве на АЗС в Ханкенди.

«25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. Согласно сообщениям, в результате происшествия есть много погибших и пострадавших. В связи с этим в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек», - сообщила Администрация президента Азербайджана.

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Тэги: ХАНКЕНДИ, МЕДИКАМЕНТЫ

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