Власти Азербайджана отправили медикаменты для лечения пострадавших при взрыве на АЗС в Ханкенди

Центральные органы власти Азербайджана отправили медицинскую помощь для лечения пострадавших при взрыве на АЗС в Ханкенди.
«25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. Согласно сообщениям, в результате происшествия есть много погибших и пострадавших. В связи с этим в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек», - сообщила Администрация президента Азербайджана.
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