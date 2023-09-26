Нефть дешевеет, Brent у $92,54 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне опасений по поводу мировой экономики и высоких процентных ставок в США.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:47 подешевели на $0,75 (0,8%) - до $92,54 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,77 (0,86%) - до $88,91 за баррель.
Ранее в сентябре цены на нефть достигали годовых максимумов на новостях о том, что Саудовская Аравия и Россия продлевают добровольные ограничения на добычу.
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