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Цена на нефть

25.09 $/bbl +/- WTI 89.68 -0.35 Brent 91.88 -0.08

ТЭК 26.09.2023 16:21

Нефть дешевеет, Brent у $92,54 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне опасений по поводу мировой экономики и высоких процентных ставок в США.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:47 подешевели на $0,75 (0,8%) - до $92,54 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,77 (0,86%) - до $88,91 за баррель.

Ранее в сентябре цены на нефть достигали годовых максимумов на новостях о том, что Саудовская Аравия и Россия продлевают добровольные ограничения на добычу.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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