Нефть дешевеет, Brent у $92,54 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне опасений по поводу мировой экономики и высоких процентных ставок в США.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:47 подешевели на $0,75 (0,8%) - до $92,54 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,77 (0,86%) - до $88,91 за баррель.

Ранее в сентябре цены на нефть достигали годовых максимумов на новостях о том, что Саудовская Аравия и Россия продлевают добровольные ограничения на добычу.