Гаджиев рассказал Мишелю о планах Баку по оказанию помощи армянам в Карабахе

Азербайджан и Армения подтвердили заинтересованность в возможной встрече лидеров двух стран 5 октября в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), говорится в заявлении Евросовета.

Глава Евросовета Шарль Мишель организовал во вторник в Брюсселе переговоры с участием представителей Азербайджана и Армении, а также Германии и Франции.

В итоговом документе отмечается, что под эгидой председателя Мишеля его дипломатические советники Саймон Мордью и Магдалена Гроно провели встречу помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

В ходе встречи Гаджиев рассказал о планах Баку по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению безопасности местного населения.

Во время переговоров Гаджиева и Григоряна обсуждались возможные конкретные шаги по продвижению армяно-азербайджанского мирного процесса на предстоящей возможной встрече, например, в отношении делимитации границ, безопасности, связи, гуманитарных вопросов и более широкого мира.

Б.Рустамбеков