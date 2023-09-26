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Карабах 26.09.2023 19:34

Гаджиев рассказал Мишелю о планах Баку по оказанию помощи армянам в Карабахе

Азербайджан и Армения подтвердили заинтересованность в возможной встрече лидеров двух стран 5 октября в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), говорится в заявлении Евросовета.

Глава Евросовета Шарль Мишель организовал во вторник в Брюсселе переговоры с участием представителей Азербайджана и Армении, а также Германии и Франции.

В итоговом документе отмечается, что под эгидой председателя Мишеля его дипломатические советники Саймон Мордью и Магдалена Гроно провели встречу помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

В ходе встречи Гаджиев рассказал о планах Баку по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению безопасности местного населения.

Во время переговоров Гаджиева и Григоряна обсуждались возможные конкретные шаги по продвижению армяно-азербайджанского мирного процесса на предстоящей возможной встрече, например, в отношении делимитации границ, безопасности, связи, гуманитарных вопросов и более широкого мира.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, БРЮССЕЛЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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